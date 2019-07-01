В России ввели обязательную сертификацию молочной продукции

Второй месяц лета несет в себе новые изменения в жизни россиян: с 1 июля в стране вводится ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе «Меркурий», говорится в приказе Минсельхоза, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, обязательными к сертификации окажутся сыры, молочные консервы, а также сливочное масло. Кроме того, с 1 ноября будет введено обязательное оформление электронных документов на остальную продукцию, включая скоропортящуюся.

Как уточнили в Россельхознадзоре, «Меркурий» полностью готов к оформлению документов везде, где присутствует Интернет: за один день система способна обработать до 24 миллионов бумаг.

По оценкам ведомства, в прошлом году из общего объема исследованной молочной продукции фальсифицированными были признаны 21,6%, или же каждый пятый молочный товар.

Однако представители перерабатывающей молочной отрасли изначально выступали против электронной ветеринарной сертификации. Компании и представители ритейла предупреждают о возможных сложностях в работе системы, особенно с начала следующей стадии в ноябре.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года Роспотребнадзор провел более шести тысяч проверок на предприятиях, производящих молочную продукцию. В общей сложности специалистами ведомства были исследовано 69 тысяч проб молочной продукции, из которой изъято около 19 тысяч тонн.