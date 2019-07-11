СМИ: в новейшем авианосце ВМС Великобритании обнаружили течь

Как сообщает Defense News, корабль является новейшим образцом в британском флоте. К полномасштабной службе Queen Elizabet приступит в 2021 году. Уже известно, что авианосцы предоставят в распоряжение НАТО.

Спущенный на воду всего полтора года назад корабль был вынужден вернуться в порт и прервать поход.

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