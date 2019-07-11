СМИ: в новейшем авианосце ВМС Великобритании обнаружили течь
Спущенный на воду всего полтора года назад корабль был вынужден вернуться в порт и прервать поход.
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Самый крупный авианосец Великобритании Queen Elizabeth вернулся из пятидневного похода в Портсмут на юге государства из-за течи.
Вода затопила один из отсеков корабля. Как сообщили в британском минобороны, это «небольшая проблема внутренней системы судна».
Причины аварии на настоящий момент не известны.
Как сообщает Defense News, корабль является новейшим образцом в британском флоте. К полномасштабной службе Queen Elizabet приступит в 2021 году. Уже известно, что авианосцы предоставят в распоряжение НАТО.