В Кремле прокомментировали призыв Зеленского к Путину по поводу украинских моряков

В Кремле прокомментировали призыв президента Украины освободить задержанных моряков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ему нечего добавить к уже озвученным словам Владимира Путина, который не так давно комментировал этот вопрос.

«Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция МИД Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения», - рассказал журналистам представитель Кремля.

В свою очередь, российский МИД заявил о готовности к диалогу по урегулированию ситуации с задержанными украинскими моряками. Ранее замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин напомнил о том, что Москва свои предложения давно сформулировала и направила украинской стороне.

«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», - заявил Карасин.

Провокация, в результате которой военнослужащие Украины оказались под арестом, произошла утром 25 ноября прошлого года. Тогда два военных катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу РФ в Черном море и несколько часов игнорировали законные требования российских властей.

После продолжительной погони экипажи судов были задержаны. Всего на их борту оказались 24 человека, включая сотрудников СБУ, которые, по всей видимости, руководили провокацией. Все задержанные были арестованы и помещены в СИЗО.

Теперь уже бывший президент Украины Петр Порошено, а тогда возглавлявший страну, использовал обострение отношений с Москвой в качестве повода для введения на Украине военного положения.

В Кремле отметили провокативный характер действий украинских моряков и заявили, что российские пограничники, выполняя свой долг, действовали в полном соответствии с международным правом.