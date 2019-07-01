Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины ТЕГИ

В Кремле прокомментировали призыв Зеленского к Путину по поводу украинских моряков

Ян Брацкий
14:23 01.07.2019
Свои предложения по дальнейшему расследованию инцидента с украинскими моряками Россия сформулировала и отправила в Киев, но получила отрицательный ответ.
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского к Путину по поводу украинских моряков
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Кремле прокомментировали призыв президента Украины освободить задержанных моряков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ему нечего добавить к уже озвученным словам Владимира Путина, который не так давно комментировал этот вопрос.

«Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция МИД Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения», - рассказал журналистам представитель Кремля.

В свою очередь, российский МИД заявил о готовности к диалогу по урегулированию ситуации с задержанными украинскими моряками. Ранее замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин напомнил о том, что Москва свои предложения давно сформулировала и направила украинской стороне.

«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», - заявил Карасин.

Провокация, в результате которой военнослужащие Украины оказались под арестом, произошла утром 25 ноября прошлого года. Тогда два военных катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу РФ в Черном море и несколько часов игнорировали законные требования российских властей.

После продолжительной погони экипажи судов были задержаны. Всего на их борту оказались 24 человека, включая сотрудников СБУ, которые, по всей видимости, руководили провокацией. Все задержанные были арестованы и помещены в СИЗО.

Теперь уже бывший президент Украины Петр Порошено, а тогда возглавлявший страну, использовал обострение отношений с Москвой в качестве повода для введения на Украине военного положения.

В Кремле отметили провокативный характер действий украинских моряков и заявили, что российские пограничники, выполняя свой долг, действовали в полном соответствии с международным правом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2019, 02:15
Российские военные совершат полет над Германией
Дата01.07.2019, 12:00
«Солнцепек» испепелил колонны «военной техники» противника: в Приамурье испытали тяжелую огнеметную систему залпового огня
Дата01.07.2019, 14:29
В Шереметьево с почестями встретили одержавших победу на II Европейских играх российских спортсменов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.07.2019, 09:48
Корабли, вооруженные «Калибрами», заложили в Комсомольске-на-Амуре
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины
14:55 В стране и мире
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении госграницы РФ
14:23 В стране и мире
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского к Путину по поводу украинских моряков
20:26 В стране и мире
МИД РФ направил ООН и Украине ноты по вопросу освобождения моряков
10:31 В стране и мире
В Кремле заявили о неизменности позиции по вопросу задержанных украинских моряков
04:24 В стране и мире
Украина пригрозила РФ «гамбургскими санкциями»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:10 В стране и мире
Видео
Королевские почести: Пугачева прокатилась на лимузине по перрону вокзала
15:02 В стране и мире
СМИ: В Ачхой-Мартановском районе Чечни произошло нападение на пост полиции
14:55 В стране и мире
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении госграницы РФ
14:41 В стране и мире
Видео
Российский дрон-сова восхитил британские СМИ
14:25 В стране и мире
Зеленский призвал привлечь Климкина к ответственности за несогласованный ответ на ноту МИД РФ
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Британские СМИ рассказали, как США «потеряли» ядерные бомбы
Видео
Град «похоронил» под собой целый город в Мексике: видео
Видео
Один раз в жизни: в Крыму впервые за полвека зацвела агава
Ученые назвали заболевание, повышающее риск развития онкологии
Полиция Великобритании разыскивает трехметрового питона
Треугольник дьявола: ученые приблизились к разгадке исчезновения «Циклопа» на Бермудах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.