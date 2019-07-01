Московский зоопарк запустил прямой эфир из вольера панд

Онлайн-трансляцию из вольера с пандами Жуи и Диндин 1 июля запустили на сайте Московского зоопарка. Наблюдать за жизнью животных теперь смогут и жители других регионов России.



Следить за пандами можно будет в разное время дня и с разных ракурсов, ранее сообщал официальный сайт мэра Москвы.

«Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют. Появление панд в зоопарке - долгожданное событие и большая радость, которой нам непременно хочется делиться», - рассказала директора зоосада Светлана Акулова.

Помимо обитателей павильона «Фауна Китая», зрители также смогут в режиме онлайн наблюдать передвижения кустарниковых собак и гривистых волков.

Два взрослых бамбуковых медведя - самец Жуи и самка Диндин - приехали в Москву из китайской провинции Сычуань в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и были доставлены в Московский зоопарк. Первыми посетителями павильона для панд стали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.