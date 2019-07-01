Зеленский призвал привлечь Климкина к ответственности за несогласованный ответ на ноту МИД РФ

Владимир Зеленский попросил привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что тот не согласовал ответ на ноту МИД РФ. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

С соответствующей просьбой украинский лидер обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману.

В прошлом месяце, 26 июня, Климкин сообщил, что его ведомство получило от РФ ноту с перечислением возможных в рамках российского законодательства вариантов освобождения задержанных за нарушение границ РФ в Керченском проливе украинских моряков. Глава МИД Украины заявил, что не собирается действовать в соответствии с УПК России.

В минувший четверг в ходе брифинга Владимир Зеленский призвал министерство иностранных дел объяснить свои действия. Главу Украины возмутило, что в МИД не согласовали с ним ответ на ноту, тем самым поставив под угрозу освобождение моряков.

В свою очередь? Климкин резко отреагировал на критику Зеленского. Он обратил внимание президента на то, что у украинского внешнеполитического ведомства имеются все полномочия формулировать ноту без какого-либо согласования.