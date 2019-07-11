Жители Закарпатья с позором прогнали Порошенко с митинга: видео

Жители украинского города Свалява, в Закарпатской области, не допустили бывшего президента страны Петра Порошенко до участия в митинге, перекрыв ему дорогу.

Кадры с места были опубликованы в Сети. На них видно, как толпа прогоняет экс-главу Украины с улицы, толкая и дергая за пиджак.

Можно услышать, что люди скандируют «Ганьба!», что переводится с украинского как «позор».

Как уточняет Страна.ua, в Сваляве проходил предвыборный митинг.

Ранее Порошенко на встрече с избирателями в Хмельницком пообещал «дать по морде» украинцам, недовольным его политикой.