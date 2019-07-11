СМИ: двое россиян погибли во время шторма в Греции

Как минимум пять иностранных туристов погибли в Греции из-за сильного шторма в северной части полуострова Халкидики.

По предварительной информации, среди жертв есть двое россиян - на них рухнуло дерево. Также погибли двое граждан Чехии и один румын. Еще около 20 человек были госпитализированы, пишет Agence France-Presse.

Мощный шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На полуострове прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены дома и линии электропередач. В районе ведутся спасательные работы.