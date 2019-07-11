Минобороны показало видео пуска ракеты «Союз» с космодрома Плесецк

В среду, 10 июля, в 20 часов 14 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетные орбиты прошли в штатном режиме», - подчеркнули в ведомстве.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«В расчетное время космические аппараты были выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами Минобороны России», - добавили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как рассказали в Минобороны, космические аппараты предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, юстировки радиолокационных средств ВКС РФ.

«С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально», - заявили в Минобороны.

После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537», «Космос-2538».

Это второй пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк в 2019 году.