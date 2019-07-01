Кремль отреагировал на отказ певицы Катамадзе выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе очень талантлива, «но многого не знает о политике». Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заявил, что российским артистам выступать в Грузии пока небезопасно.

«Она (Катамадзе) очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить», - отметил он.

Песков добавил, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с уважением.

«Но в РФ не могут воспринимать позитивно действия ультрас, экстремистов, националистов и заявления представителей руководства Грузии, исполненные духа русофобства. Подобные действия не способствуют нормализации отношений», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Катамадзе поддержала митинги в Тбилиси и объявила о завершении своей концертной деятельности в России. Она также одобрила призыв протестующих к отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Поводом к беспорядкам в стране стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента, после этого радикалы начали штурм здания. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Массовые протесты в Грузии продолжаются уже больше недели.