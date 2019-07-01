«Нет ничего невозможного»: в Кремле оценили перспективу встречи Зеленского и Путина

В международных отношениях нет ничего невозможного. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной», - сказал пресс-секретарь.

Песков обратил внимание на то, что «встреча ради встречи никому не нужна».

«Нужна встреча ради результата», - отметил он.

При этом пресс-секретарь напомнил, что российская сторона хочет иметь «полное понимание о подходах» Киева к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями ЛНР и ДНР.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк допустил встречу между Путиным и Зеленским. Однако, по его словам, если сравнивать «опыт Путина, длительность нахождения его при власти» с Зеленским, который «только знакомится с системой власти», то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна.

Данилюк также высказал мнение, что в данный момент такая встреча может быть выгодна только России.