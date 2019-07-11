«Дорога смерти»: отбойник посередине полосы появился на трассе под Владимиром

Представители дорожной службы Владимирской области установили отбойник для автомобилей по центру крайнего левого ряда трассы. Соответствующее видео опубликовано очевидцем в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, одна фура уже налетела на отбойник и снесла несколько метров ограждения.

© Женя Парфёнов, Артем Алексеевич, Вконтакте

Пользователи уверены, что отбойник не просто не выполняет свою функцию, но и представляет опасность для водителей, особенно в ночное время.

«Это же дорога смерти», - пишет Дарья Назарова. «Покушение на убийство», - сетует Галина Цукерман.

При этом в местном ГИБДД заявили, что уже на следующий день после инцидента был поставлен новый отбойник, а также нанесена правильная разметка и установлены предупреждающие знаки.