Пробка из домов: последствия паводка в Тулуне показали с высоты птичьего полета

Унесенные потоками воды дома образовали затор на реке Ие, у моста, по которому проходит участок федеральной трассы Р225 «Сибирь».

Местному жителю удалось снять эти кадры с беспилотника. Запись была опубликована в группе «Народный патруль» на YouTube. На ней видно, как десятки смытых паводком строений давят на мост.

Одним из самых пострадавших от наводнения городов в Иркутской области стал Тулун. В настоящий момент туда прибыли военные саперы, которые призваны ликвидировать затор.

Федеральная трасса размыта, с обеих сторон скопились сотни автомобилей и крупнотоннажных грузовиков. Областное правительство пообещало восстановить движение до завтрашнего дня.

К настоящему моменту уровень воды в реке Ие упал до десяти метров при критическом уровне в семь метров. Таким образом, за сутки вода немного отступила. В разгар паводка ее уровень доходил до 14 метров. Это привело к тому, что 28 июня в Тулуне была прорвана дамба и треть города оказалась затоплена.

В зоне ЧС оказались почти две тысячи человек. Стихия оставила их без жилья и средств к существованию, уничтожив домашние хозяйства.

Кроме того, подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Там из берегов вышли крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. По оценкам МЧС, в зоне бедствия находятся 83 населенных пункта и почти семь тысяч строений.