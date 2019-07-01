СМИ: в небе над Дамаском прогремели взрывы

Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о взрывах, прогремевших в небе над Дамаском. В настоящее время причины пока устанавливаются.

Известно, что взрывы прогремели примерно в 00:30 по местному времени в ночь на понедельник, 1 июля. При этом первый якобы оказался наиболее мощным по громкости, а последовавшие за ним оказались на такими сильными.

Кроме того, по данным СМИ, в настоящее время взрывы якобы слышны на границе Сирии и Ливана, одновременно с полетами израильской авиации на низких высотах на юге ливанской стороны.

Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Официальных данных по поводу взрывов пока нет.