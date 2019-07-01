Американский эсминец и румынские корветы вошли в порт Одессы

Два румынских корвета и американский эсминец прибыли в Одессу в рамках подготовки к учениям Sea Breeze - 2019. Об этом сообщает УНИАН.

Первым в порт вошел румынский корвет Lastunul. Он был пришвартован в Практической гавани. Затем в порт прибыл еще один румынский корвет. Американский эсминец USS Carney DDG64 пришвартовался на причале 1-К, а уступивший ему место быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma, отшвартовавшись, ушел в открытое море. Накануне в Одессу также прибыли грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира» и болгарский противолодочный корабль «Бодрый».

Международные учения Sea Breeze - 2019 стартовали 1 июля. Они пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Ранее в Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО - американские C-130J Hercules и британские A400 Atlas доставили снаряжение и участников учений.