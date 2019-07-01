Матвиенко оценил отказ певицы Катамадзе выступать в России

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе прекратить концертную деятельность в России. В разговоре с RT музыкант списал поступок артистки на ее эмоциональность.



«Если написала она (пост в Facebook), понятно, эмоциональный человек, восприняла эмоционально ситуацию… Сейчас такое время, стало уже непонятно, искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую или это является частью пиара. Я с ней не знаком, но знаю, что она хорошая певица, у нее хорошие данные джазовые», - сказал Матвиенко.

Катамадзе решила завершить свою концертную деятельность в России и на своей странице в социальной сети заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня было последним. Позже исполнительница эту публикацию удалила.