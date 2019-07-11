Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управление

Четыре военных спутника, ранее запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» и выведенные на орбиту, приняты на управление наземными средствами. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что с космическими аппаратами поддерживается связь. Бортовые системы исправно функционируют.

После принятие на управление спутникам присвоили порядковые номера - «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538».

Цель их запуска состоит в исследовании воздействия на космические аппараты искусственных и естественных факторов в космосе и юстировки радиолокационных средств ВКС.