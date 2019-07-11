Пожар охватил пятиэтажку в Барнауле: видео

Крупный пожар произошел в Барнауле десятого июля. Загорелась кровля и верхний этаж жилого многоквартирного дома.

Возгорание произошло на последнем, пятом этаже и перешло на крышу. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

При возгорании никто не пострадал. Из дома эвакуировали 80 человек, 13 из которых оказались детьми. Для них организован пункт временного размещения на 150 мест.

В тушении пожара были задействованы 60 сотрудников спасательной службы и 21 единица техники. Причина ЧП пока не установлена.