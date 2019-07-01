Град «похоронил» под собой целый город в Мексике: видео

На мексиканский город Гвадалахара обрушился мощный град. После удара стихии населенный пункт оказался буквально погребен под слоем льда.

Как пишет Economista, град такой силы в городе был зарегистрирован впервые. По информации издания, в некоторых районах толщина слоя льда превышает один метр.

На кадрах, опубликованный в Сети, видно, что осадками засыпало проезжие части, движение оказалось парализованным. Некоторые автомобили почти полностью находятся в ледяном плену. Многие здания обрушились.

В расчистке города принимают участие военнослужащие, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. К настоящему моменту экстренные службы Мексики не сообщали о пострадавших во время буйства стихии.