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Сотни беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Роман Захаров
12:35 01.07.2019
За прошедшие 24 часа в Сирии были восстановлены четыре жилых дома, предприятие промышленности и электроподстанция.
Сотни беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress

Почти 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий Иордании и Ливана за минувшие сутки. Об этом говорится  в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 670 беженцев», - сообщает центр.

Также, по информации российских военных, инженерные подразделения ВС САР за сутки разминировали 2,2 гектара территории и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в Сирии были восстановлены четыре жилых дома, предприятие промышленности и электроподстанция.

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