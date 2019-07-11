NewsOne обратился в международные организации из-за давления и травли

Коллектив телеканала NewsOne обратился в международные организации из-за оказываемого на них давления со стороны украинской власти и радикалов.

«Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено - никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов - все агрессивнее», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

В СМИ отметили, что публичные обвинения продолжают поступать от представителей власти и ряда политических сил, что является прямым давлением на журналистов.

Работники NewsOne направили свое обращение в международные правозащитные организация, а также иностранным представителям, среди которых председатель Евросовета Дональд Туск, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и другие.

В своем послании представители СМИ требуют от властей Украины прекратить травлю и давление, а также просят соблюдать законы страны.

Напомним, российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne предложили провести внеполитический телемост между Киевом и Москвой. Это спровоцировало массовые протесты на Украине, радикалы стали призывать лишить канал лицензии. Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз в адрес сотрудников.