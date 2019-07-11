Рейс Air Canada экстренно сел в США из-за турбулентности: десятки пострадавших
Из-за попадания в зону турбулентности самолет был вынужден сесть в аэропорту Гонолулу
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Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший по маршруту Ванкувер - Сидней, совершил экстренную посадку на Гавайских островах из-за сильной турбулентности.
Судно приземлилось в Гонолулу в 6.46 по местному времени.
В результате инцидента пострадали 35 человек. Всего на борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.
Все пассажиры были размещены в гостинице. Как сообщает CBS, для них готовится резервный борт.