В Судане произошла попытка госпереворота
Никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не сообщается.
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Суданский комитет по безопасности и обороне, являющийся частью Переходного военного совета Судана, заявил о предотвращении попытки переворота в стране.
«Предотвращена попытка переворота», - такое сообщение появилось в эфире Суданского телевидения.
Никаких подробностей случившегося, а также имен тех, кто попытался осуществить переворот, не сообщается.