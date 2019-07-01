В администрации Зеленского определились по поводу русского языка в Донбассе

Русский язык на юго-востоке Украины может получить статус регионального, но только при соблюдении некоторых условий. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил глава офиса президента страны Андрей Богдан.

Среди обязательных требований Богдан назвал возвращение самопровозглашенных республик под контроль официального Киева и статус украинского языка в качестве единственного государственного.

«Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», - сказал Богдан.

Сегодня граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах своей жизни. Так предписывает закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная рада приняла в апреле этого года.

Оппозиция требует отмены скандального закона со дня его принятия, но безуспешно. Российский МИД направил Киеву соответствующую ноту, в которой предположил, что украинские власти используют языковой вопрос в политических целях.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание на то, что закон предусматривает исключение для английского и других языков Евросоюза, что, по мнению высокопоставленного дипломата, указывает на целенаправленную атаку на русский язык, на котором говорит большинство жителей Украины.