Опубликованы кадры новейшей барокамеры, разработанной для ВМФ

В Петербурге показали новейшую барокамеру, разработанную по заказу ВМФ России.

«Водолазная барокамера, обычно они небольших размеров, диаметров 1000-1600 мм. Но наша компания по заказу ВМФ выполняет опытно-конструкторскую работу, результатом которой должен быть опытный образец, назначение которого - обеспечить декомпрессию спасенных подводников с помощью глубоководного аппарата», - рассказал «Звезде» Герой России, офицер ВМФ России, акванавт Анатолий Храмов.

Он отметил, что для барокамера нужна подводникам, чтобы постепенно привыкнуть к меньшему давлению.

«Прямо выпустить подводников из глубоководного аппарата нельзя, так как они могут получить тяжелейшее декомпрессионное заболевание и погибнуть. Декомпрессионная камера даст им возможность прийти в себя», - пояснил акванавт.

По его словам, уникальность этой барокамеры в диаметре, поскольку в ней смогут разместить около 10 спасенных подводников.

«Водолазная барокамера диаметром 2200 мм, в которой в дальнейшем смогут разместиться в комфортных условиях 10 спасенных подводников, а в крайних условиях – и побольше», - рассказал Храмов.

В Северной столице 11 июля состоялось торжественное открытие Международного военно-морского салона, на котором презентуют сотни проектов судостроения. Первые три дня - официально-деловая программа, после которой экспозицию смогут осмотреть и обычные посетители. Они смогут подняться на атомные авианосцы, субмарины с анаэробными двигателями, а также безэкипажные катера.