Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты России предложило повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам второго квартала 2019 года.

Необходимость такого решения в Минтруде обосновали повышением цен на продукты.

Как говорится в проекте приказа, размещенном на портале проектов федеральных актов, величину прожиточного минимума по стране предлагается установить на уровне 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, а пенсионеров - 9236 рублей и детей - 11004 рубля.

При этом, по данным Росстата, во втором квартале цены на продукты питания выросли на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. Самый большой рост цен отмечается на овощи и картофель, пишет «Интерфакс».