В Индии 35 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

В Индии при аварии с автобусом погибло 35 человек. Инцидент случился в штате Джамму и Кашмир утром 1 июля, сообщает телеканал NDTV.

Мини-автобус направлялся из населенного пункта Кишвана в Киштвар. Он съехал с дороги и упал в проходящее вдоль нее ущелье. Большинство находившихся в автобусе людей погибли, еще 17 получили травмы.

Точные причины инцидента пока неизвестны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги. Губернатор штата Сатиапал Малик выразил сожаление по поводу гибели людей и заявил, что причины аварии будут тщательно расследованы.