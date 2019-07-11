В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Пятилетний мальчик из России Давид Жуковский пропал в Польше 10 июля. Местные правоохранительные органы ищут ребенка.

По данным польской полиции, находившегося в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий российского мальчика около 17 часов 11 июля «забрал отец и уехал в неизвестном направлении». Около 21.00 тело отца Давида нашли на железнодорожном переезде, а его автомобиль был припаркован в 300 км от места трагедии.

Сам пятилетний ребенок пропал, о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам мальчика привлекли сотни сотрудников полиции, служебных собак и вертолет. Консульский отдел российского посольства находится в постоянном контакте с польской полицией, пишет РИА Новости.

Машина отца Давида была замечена около аэропорта Шопена в Варшаве. Полицейские просят отозваться всех очевидцев и тех, кто видел серый автомобиль Skoda Fabia со шторкой с мультикаплиционным персонажем Молнией Маккуином.