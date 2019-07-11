Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29

Американские летчики поделились своими впечатлениями от проведения учебных боев с советскими истребителями МиГ-29, которые эксплуатировались в Восточной Германии и других государствах НАТО.

Первыми западными истребителями, которые встретились с советскими самолетами в учебном бою, стали самолеты F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС Соединенных Штатов. Как рассказал капитан одного из пилотов эскадрильи Майк Маккой, основными особенностями советского истребителя были высокая маневренность на низкой скорости и нашлемная система целеуказания. Маккой также отметил, что бой с МиГ-29 был похож на бой с F-18 Hornet, но у советского самолета нашлось преимущество - он был мощнее и быстрее F-18.

Американский летчик также рассказал, что самолета могли маневрировать на малой скорости, но F-18 для того, чтобы набрать скорость нужно было снизиться, и в этот момент у противника был шанс оказаться в более выгодном положении. Кроме того, пилот МиГа мог запустить ракету Р-73 по цели, которая находилась под углом до 45 градусов к продольной оси самолета.

Кроме того, нашлемная система целеуказания оказалась опаснее, чем предполагали американцы. С Маккоем согласился еще один пилот F-16 - подполковник Гари Уэст. Позже стало ясно, что на большой скорости у пилотов F-16 больше шансов в бою с МиГ-29, чем на низкой.

Американским летчикам удалось полетать на советском истребители, после чего они заявили, что МиГ-29 - это грозный противник, сообщает издание The Aviation Geek Club.