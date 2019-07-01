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В Верховной раде рекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Лина Давыдова
12:19 01.07.2019
Комитет Рады по иностранным делам также попросил спикера Верховной рады Андрея Парубия отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы 21 июля.
В Верховной раде рекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ
© Фото: assembly.coe.int

В комитете Верховной рады по иностранным делам рекомендовали парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до выводов Венецианской комиссии. Об этом заявил председатель делегации Владимир Арьев.

Комитет также попросил спикера Верховной рады Андрея Парубия отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы, назначенные на Украине 21 июля.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. За принятие соответствующего документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, еще 15 воздержались. В связи с этим представители Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии, Украины и Эстонии покинули сессию ПАСЕ. Позже делегации Литвы и Грузии все же решили продолжить работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением РФ.

Регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении полномочий российской делегации на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Резолюция, подтверждающая в полном объеме полномочия России, предписывает возвращение делегации РФ к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ПАСЕ.

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