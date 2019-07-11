В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о критическом ухудшении ситуации на некоторых участках в Донбассе. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ на грани уничтожения оказалось село Красноармейское.

«На некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения», - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на его сайте.

Как подчеркнул глава республики, за последние дни украинские силовики выпустили по населенному пункту 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

«Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция», - сказал Пушилин.

Стабилизация обстановки, несмотря на отвод вооружений, не наблюдается и в районе Станицы Луганской.

«На остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», - добавил глава ДНР.

По данным Пушилина, ВСУ с середины мая только усилили огонь по территории республики. Всего за этот период были разрушены около 300 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, а 22 мирных жителя получили ранения.