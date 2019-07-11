Дольше на пять лет: Госдума одобрила законопроект об увеличении срока службы в МВД

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий предельный возраст пребывания сотрудников МВД на службе.

Разработанный правительством документ предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

При этом, подчеркнули в правительстве, норма «не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат». Инициатива была нацелена на «обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».

«Проект не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним», - заверил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Так, проектом предлагается увеличить срок пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - до 60, для генералов - до 65. Также с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности, пишет ТАСС.

Документ предполагает также право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами, инвалидами с детства до 18 лет, а в случае временной нетрудоспособности сотрудника, отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, что определится руководителем.