Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дольше на пять лет: Госдума одобрила законопроект об увеличении срока службы в МВД

Василиса Морозова
21:58 11.07.2019
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому российские полицейские смогут служить на пять лет дольше.
Дольше на пять лет: Госдума одобрила законопроект об увеличении срока службы в МВД
© Фото: ГУ МВД России по Самарской области, ВК

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий предельный возраст пребывания сотрудников МВД на службе.

Разработанный правительством документ предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

При этом, подчеркнули в правительстве, норма «не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат». Инициатива была нацелена на «обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».

«Проект не меняет порядка выхода сотрудников ОВД на пенсию по выслуге лет, порядок исчисления этой выслуги остается прежним», - заверил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Так, проектом предлагается увеличить срок пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - до 60, для генералов - до 65. Также с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности, пишет ТАСС.

Документ предполагает также право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами, инвалидами с детства до 18 лет, а в случае временной нетрудоспособности сотрудника, отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, что определится руководителем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата11.07.2019, 21:25
Десантирование спецназа без парашюта и разгром противника: кадры учений под Самарой
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:59 В стране и мире
В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
21:14 В стране и мире
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
21:03 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказала, что шептала Меркель во время приступа дрожи
20:35 В стране и мире
Лучший бой: яростную битву медведей сняли на видео
20:32 В стране и мире
Через тридцать лет Москва «превратится» в Детройт
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Робби Уильямс рассказал, что планировал покончить с собой
Ученые рассказали, как похудеть без диет
Видео
Обедающая акула сама стала едой для подводного монстра: видео
Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.