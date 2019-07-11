Болельщики из Польши и Болгарии устроили побоище в Братиславе: видео

Полиция Словакии задержала в Братиславе более ста болельщиков из Польши, Болгарии и Голландии, которые устроили массовое побоище со стульями.

В ночь со среды на четверг фанаты болгарского клуба «Левски» подрались с болельщиками «Краковии» и «Аякса» около кафе в центре города. При этом болгарские и голландские фанаты были на одной стороне.

На место массовой драки прибыли сотни стражей порядка. В итоге словацкие правоохранители задержали 107 болельщиков, половине из которых были предъявлены обвинения в хулиганстве. Отмечается, что восемь человек пострадали и были госпитализированы, пишет Diema Sport.

После побоища сильно пострадала улица Братиславы, были выбиты окна домов, припаркованных машин, также повреждена брусчатка и стены исторических зданий.