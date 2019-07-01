Демонстранты в Гонконге штурмуют Административный совет

Участники массовых акций протеста в Гонконге приступили к штурму Административного совета - главного законодательного органа региона. Группа демонстрантов в касках и респираторных масках пытается разбить стеклянные двери здания, используя в качестве тарана металлические тележки.

Мобилизованы сотни полицейских, которые пытаются остановить протестующих. Активистов, которые бросали в правоохранителей бутылки с ядохимикатами, разгоняли перцовым газом и дубинками. Фактически все это - продолжение массовых акций, которые сотрясают Гонконг с 9 июня.

Уличные баталии вспыхнули с новой силой несколько часов назад у здания Центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю 22-й годовщины перехода бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая.

Демонстранты выступают против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Сторонники оппозиции опасаются, что выдавать будут не только фигурантов уголовных дел, но и неугодных властям правозащитников.