Московский печатный филиал Гознака празднует 100-летний юбилей

Целый век исполнился фабрике, которую из Петербурга в Москву перенес еще Владимир Ленин. С тех пор станки, печатающие купюры, находятся в работе Госзнака.

«Для нас это не деньги. Макулатура, продукция», - отметил работник предприятия.

Денег на фабрике много, сотрудники не мелочатся, в год печатают до 25 триллионов рублей. За каждый рубль отчитываются. К работе сотрудники относятся философски. «Не в деньгах счастье» - так считают на предприятии. Они расстроятся, если пропадет несколько миллионов, но такого еще не случалось. Пачки новеньких купюр, если и теряют из виду, то сразу находят.

Меры предосторожности на фабрике строгие. За 100 лет ни одного инцидента, а тем более уж похищения, не было. Судьбой этого предприятия еще Ленин распоряжался. После революции в 1918 году вождь пролетариата приказал фабрику из Петербурга в Москву переправить.

«Раз в пять лет происходит обновление защиты денег. Гознак идет со временем и с технологиями», - пояснил начальник цеха контроля Дмитрий Азикаев.

За всю вековую историю на фабрике печатали много разной наличности. Сменялись эпохи и технологии, но одно неизменно - то, как хрустят деньги.

На этой фабрике по какой-то причине появилась труба. Как оказалось, брак раньше просто сжигали. Возможно, отсюда и появилось знакомое всем выражение «деньги в трубу». Впрочем, в последнее время их не сжигают больше, а утилизируют по-другому. Как? На этот вопрос на фабрике не ответили.