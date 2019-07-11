На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

В своем канале в социальной сети он уточнил, что в отношении Порошенко открыто дело по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Вмешательство в деятельность судебных органов» УК Украины.

«Сужаем кольцо и ждем отставки генерального прокурора (Юрия Луценко - прим. ред.) для начала первых задержаний и арестов», - заключил юрист.

Специалисты Государственного бюро расследований в отношении Порошенко ведут восемь уголовных дел. Он обвиняется, в том числе, в госизмене, легализации преступных доходов, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабмина Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».

Также Государственное бюро сочло достаточными основания для начала расследования по статье «Госизмена» из-за того, что спикер Верховной рады Андрей Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон, который принял парламент, об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

Портнов уже подавал в отношении Парубия заявление, оно касалось фальсификации спикером документов о наличии в парламенте правящей коалиции, когда она уже распалась, «с целью узурпировать власть».