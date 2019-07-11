В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.

«Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев. О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

По данным одного из артистов МДТ Станислава Никольского, актер умер у себя дома.

Олег Дмитриев окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В Малом драматическом театре он проработал 20 лет, где был занят в спектаклях «Король Лир», «Бесы», «Повелитель мух» и других.

В качестве режиссера он дебютировал в спектакле МДТ «Любовь дона Перлимплина» в 2004 году.