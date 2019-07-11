Главу МВД Крыма сняли с должности
Назначенный в августе 2018 года министром внутренних дел по Крыму генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров освобожден со своего поста.
© Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Глава министерства внутренних дел Крыма Олег Торубаров снят с должности, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашова.
Она уточнила, что врио главы республиканского МВД станет замминистра Павел Каранда.
«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по Республике Крым», - сказала она «Крыминформ».
Кондрашова уточнила, что в настоящее время Торубаров находится на полуострове, поскольку является «пенсионером внутренних дел России».
Напомним, Олег Торубаров был назначен начальником МВД по Крыму в августе прошлого года.