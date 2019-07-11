Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы

Жителя индийской деревни чуть не кремировали заживо из-за халатности врачей. Инцидент произошел в деревне Пиллалимарри в штате Телингана. Юноша внезапно подал признаки жизни, хотя врачи признали его мертвым.

Как пишет издание Hindustan Times, 18-летнего Гэндэма Кирана госпитализировали в конце июня из-за высокой температуры и рвоты. Врачи заявили, что у него тяжелая форма гепатита. Спустя два дня, когда ему стало хуже, молодого человека перевели в частную клинику.

Киран впал в кому и 3 июля медработники сообщили родителям, что мозг мальчика умер, а шансов на улучшение его состояния нет. Они посоветовали отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась, несмотря на то, что врачи заявили, что юноша уже мертв.

Родители забрали Кирана из больницы вместе с аппаратом, вентилирующим легкие, чтобы он «вздохнул последний раз дома». И уже во время подготовки к кремации мать заметила слезы в уголках глаз сына, после чего немедленно вызвала скорую.

Прибывший врач выяснил, что его сердце все еще бьется. Юноша снова оказался в больнице.

Спустя три дня, как рассказала его мать, Киран пришел в себя и начал разговаривать. В настоящее время юношу уже выписали из больницы и продолжают лечить дома.