Через тридцать лет Москва «превратится» в Детройт

К 2050 году в связи с глобальным потеплением средняя годовая температура в Москве может вырасти примерно на три градуса.

Как заявляют ученые, самый жаркий месяц в российской столице может стать теплее на 5,5 градуса. В целом климат в Москве будет сравним с мягким умеренно-континентальным климатом Детройта - крупного города штата Мичиган в Соединенных Штатах.

По словам исследователей, жители Петербурга почувствуют себя как в болгарской Софии. Климат Самары через 30 лет приблизится к климату румынского Бухареста, а в Ростове станет тепло, как в столице Северной Македонии - Скопье. Об этом сказано в исследовании, которое проводила лаборатория Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии.