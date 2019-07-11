Лучший бой: яростную битву медведей сняли на видео

Фотограф дикой природы стал свидетелем ожесточенной схватки двух медведей в Финляндии, которую запечатлел на видео. Кадры Теро Пылькканен опубликовал на своем канале в YouTube.

По словам автора видео, в лесу недалеко от кемпинга он установил камеру для «фотоохоты». Прошел примерно час, когда в объективе появился первый медведь, еще через время пришел его соплеменник, и между животными вспыхнула ярая драка.

Пылькканен отмечает, что это уникальные кадры, на которых хорошо видно, что медведи не пытаются нанести друг другу смертельные раны, а выясняют, кто из них главнее. Один из животных явно старше и опытнее второго, который, вероятно, пытался оспорить господство.

«Размер, скорость, мощь и ловкость этих медведей просто невероятны. Это просто машины для убийства!», - написал MrAmazed в комментариях.