Генпрокурор Украины запретил показывать фильм Оливера Стоуна

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил уголовной ответственностью телеканалу «112.Украина» в случае показа нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна об украинской ситуации.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook, назвав картину «российским пропагандистским фильмом». Демонстрация документальной ленты «Нерассказанная история Украины» анонсирована на пятницу.

В фильме знаменитый американский режиссер попытался разобраться, почему возник кризис в стране. Он взял интервью у российского лидера Владимира Путина, который рассказал о неизбежном сближении России и Украины, а также об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля телемост с телеканалом NewsOne. Однако после аналогичных угроз и возбуждения дела генпрокуратурой Украины, журналисты отказались от телемоста.

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) был показан на фестивале в Италии.