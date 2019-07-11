Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции

На греческом полуострове Халкидики был объявлен режим чрезвычайно ситуации после разрушительного урагана.

«Звезда» публикует кадры последствий разгула стихии в поселке Никити. На кадрах видно, что при урагане были сломаны деревья, а на пляже перевернуты лежаки и зонтики. Греческие СМИ сообщали, что ураган продолжался всего 20 минут, но нанес жителям полуострова серьезный ущерб.

Жертвами сильнейшего шторма стали двое россиян, 39-летний отец и его двухлетний сын, они отдыхали в одном из отелей курортного поселка Неа Потидия. Также из-за урагана погибли еще четверо туристов из Румынии и Чехии, около 150 человек получили ранения.