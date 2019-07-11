Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, беседа прошла по инициативе украинской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенты обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, лидеры России и Украины обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.