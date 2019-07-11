Путин принял отставку губернатора Севастополя
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.
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Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Глава региона ранее попросил об этом президента. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию», - отметил представитель Кремля.
Временно исполнять обязанности главы Севастополя будет Михаил Развожаев.