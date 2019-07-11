Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой в Ингушетии Аиши Ажиговой улучшается. Об этом говорится в пресс-релизе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, который поступил в распоряжении «Звезды».

«Самочувствие улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженное. Комплексная терапия продолжается», - сказано в сообщении.

Врачи ранее рассказывали, что у ребенка наметились улучшения в левой руке, в правой у нее полностью нарушено кровоснабжение предплечья и кисти. Медики проводили определение четких границ уровня необратимых изменений на плече и предплечье для того, чтобы определить уровень резекции.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Позднее ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 6 июля суд в Ингушетии арестовал сроком на два месяца тетю избитой девочки, она подозревается в избиении ребенка. По информации Следственного комитета России, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов. Подозреваемая и ее муж - сотрудник полиции имеют своих двоих детей, их передали в реабилитационный центр.