«Жара была, мы убегали»: главное о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Из многих районов столицы сегодня было видно пламя, которое разгорелось в подмосковных Мытищах. Взорвалась ТЭЦ-27. Хлопок, 50-метровый факел огня и нестерпимый жар. Люди, жившие неподалеку, выскочили из домов, спасая свои жизни.

«Мы находились дома и слышали сильный взрыв. Вышли на улицу и видели: горит. Жара такая сильная была, что мы даже убегали отсюда», - рассказал Тимур, очевидец.

Предварительная причина взрыва и последующего пожара на ТЭЦ «Северная» - прорыв газопровода. Все началось в 11 часов. Пожарные расчеты прибыли быстро, тушили огонь с земли и с воздуха. Дороги перекрыли.

«Тепловое излучение было очень сильное. И прихватило кромку на четвертом этаже общежития ТЭЦ "Северная"», - объяснил Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС по Московской области.

Огонь также перекинулся на крышу соседнего здания, а общежитие было эвакуировано.

«Вышел в коридор. Уборщица закричала: "Пожар". Я зашел обратно в комнату и увидел пламя из окна , метров 50, раза в три выше, чем здание общежития. Буквально через минуту стало плавиться окно. Я его закрыл, взял свой рюкзак и стал выбегать», - рассказал Максим, очевидец.

В пожаре пострадали и машины. Водители пытались быстро переставить их на другое место, однако совсем без повреждений обойтись не удалось.

Пожарным на помощь пришла даже погода. Спустя час после того, как пожар вспыхнул, начался сильный ливень. К 16 часам пожар был локализован и практически полностью ликвидирован. Под завалами нашли тело одной погибшей, это вахтер. 13 человек пострадали, одного доставили в больницу с ожогами.

«Мужчина вывел двух женщин, они еле-еле дышали. У них был шок, и плюс, видимо, они надышались каким-то газом. Их сразу завели в кабинет, оказывали первую помощь, то есть кислородные маски», - говорит Анастасия, администратор Мытищинской городской поликлиники №2.

ТЭЦ-27 обеспечивает около миллиона жителей столицы электроэнергией. Отключения света во время пожара в Мытищах были, но сейчас угрозы для потребителей нет.

Сейчас на месте проливают конструкции и разбирают завалы, а следователи собирают доказательства, чтобы выяснить причины пожара. Возбуждено уголовное дело.