Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Вирус, способный маскироваться под популярные приложения, в том числе мессенджер WhatsApp, или под браузер Opera, заразил более 25 млн смартфонов на Android по всему миру.

Вредоносная программа, получившая имя «Agent Smith», содержалась в утилите для редактирования фотографий или играх для взрослых. После скачивания она устанавливала «агента», которого пыталась скрыть, маскируясь под утилиту от Google. Вирус проверял, установлены ли в гаджете приложения из списка, часть которого закодирована в приложения.

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями. Ресурсом для распространения вируса стал неофициальный магазин приложений 9Apps (от Alibaba). С помощью вируса злоумышленники демонстрировали рекламу и крали личные данные.

Вредоносную программу обнаружили израильские аналитики из Check Point Research. По их словам, больше всего пострадали владельцы Android-смартфонов в Индии – около 15 млн человек. Отмечается, что похожее вредоносное ПО также нашли и в Google Store, его уже удалили.