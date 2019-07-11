Мужа кассирши из Башкирии посадили под домашний арест

Мужу обвиняемой в хищении 20 миллионов рублей кассирши из банка в Башкирии предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Сегодня Орджоникидзевским районным судом города Уфы фигуранту уголовного дела о краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса России.



В настоящее время супруга задержанного обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 160 УК РФ - хищение почти 20 миллионов рублей из банка в городе Салавате.

«Сегодня Верховным судом Башкирии жалоба адвоката на изменение меры пресечения обвиняемой оставлена без удовлетворения. В настоящее время она находится под стражей», - сообщила Волк.

Вчера, 10 июля, мужа кассирши задержали в аэропорту Уфы. По версии следствия, мужчина приезжал в банк, где работала его супруга, получал от нее похищенные деньги, после чего расходовал по своему усмотрению. С ним были проведены следственные действия, в том числе по месту совершения преступления в Салавате, а также в нескольких других районах районов, где он вместе с супругой и детьми скрывался правоохранителей.