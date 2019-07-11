НДС на плодово-ягодные товары снизится до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию будет снижен до 10%. Такое решение принял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на своей страницу в Twitter.

«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», - заявил Медведев.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что снижение налога обсуждали на совещании в Ставрополе 9 октября прошлого года, которое провел президент России Владимир Путин. Неверов добавил, что авторами проекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских партий.