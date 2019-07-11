Меркель слушала гимн сидя из-за дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели переговоры в Берлине. Перед этим они прослушали национальные гимны. Протокол встречи был измен, и они сделали это сидя на стульях, передает Spiegel Online.

Такое решение связано с участившимися у Меркель приступами дрожи. В последний раз на официальном мероприятии это произошло накануне. Канцлера стало трясти во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Меркель стало плохо в момент, когда звучал гимн.

Это же произошло в середине июня во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель объяснила приступ дрожи обезвоживанием. Ситуация повторилась и на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.